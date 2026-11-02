JOJ Dakar 2026 : entrée manquée pour les Lioncelles du rugby à 7, nettement dominées par l’Australie

L’équipe féminine sénégalaise de rugby à 7 a concédé une nette défaite face à l’Australie au stade Iba Mar Diop lors de la première journée des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. La sélection nationale s’est inclinée sur la marque de 32 à 0.



L’effectif australien a pris la direction du jeu dès le début de la partie. Grâce à une organisation collective rigoureuse et une efficacité constante, les Australiennes ont empêché les Lioncelles de développer leur jeu. Durant ce duel inaugural, l’Australienne Mia Shelley a marqué deux essais, tandis que quatre de ses coéquipières ont inscrit les autres points de la victoire.



La sélection sénégalaise doit se remobiliser pour tenter d'obtenir un résultat positif lors des prochaines rencontres du tournoi olympique.