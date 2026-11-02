Toussaint et commémoration des défunts : l’Église catholique rappelle le lien entre les saints et les fidèles disparus

Célébrée le dimanche 1er novembre, la fête de la Toussaint rend hommage à l’ensemble des saints, connus et inconnus, tandis que la commémoration des fidèles défunts, célébrée ce lundi 2 novembre, est consacrée au souvenir des personnes décédées. Ces deux célébrations, étroitement liées dans la tradition catholique, rappellent l’espérance de la vie éternelle et la communion entre les vivants et les morts.



Interrogé par iRadio, l’abbé Alphonse Biram Ndour, curé de la paroisse Saint-Charles-Borromée de Gorée, a expliqué que la Toussaint constitue une solennité inscrite dans le calendrier liturgique de l’Église catholique. Elle permet de rendre hommage à toutes les personnes ayant accédé à la béatitude éternelle après avoir vécu dans la vertu.



« La fête de la Toussaint, célébrée tous les 1er novembre, a pour objet de nous rappeler toutes ces personnes qui ont vécu ici sur terre et qui, aujourd’hui, sont rentrées dans la béatitude éternelle. Elles sont présentées comme des modèles de vertus et de vie », a expliqué le religieux.



Cette célébration ne concerne pas uniquement les saints officiellement reconnus par l’Église. Elle englobe également ceux qui sont restés inconnus, mais dont la vie a été marquée par des valeurs chrétiennes. « Le 1er novembre est la fête de tous ces saints connus comme méconnus. Il y a beaucoup de saints que nous ne connaissons pas, peut-être même jusque dans nos familles, des personnes qui n’ont pas été déclarées saintes, mais qui ont vécu ces modèles de vertus », a précisé l’abbé Alphonse Biram Ndour.



Concernant la commémoration des fidèles défunts, le curé de la paroisse Saint-Charles-Borromée de Gorée a expliqué que la tradition de se rendre au cimetière le jour de la Toussaint s’était progressivement installée en raison du caractère férié de cette célébration. Les fidèles en profitaient pour se recueillir sur les tombes de leurs proches, amis et connaissances.



« Du fait que la Toussaint est un jour férié, les fidèles ont pris depuis longtemps la tradition d’aller aussi au cimetière pour prier et se recueillir auprès des tombes de leurs parents, amis et connaissances », a-t-il indiqué.



Selon lui, cette proximité entre les deux célébrations s’explique également par leur dimension spirituelle. « Toutes ces personnes qui sont aujourd’hui dans la félicité, nous l’espérons tous, sont auprès de Dieu, également en présence des saints », a conclu le religieux.