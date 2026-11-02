L'Ouganda a commencé le retrait de ses troupes de Somalie, annonce son armée

L’Ouganda a démarré le retrait de ses soldats, de Somalie. Le colonel Chris Magezi, porte-parole du ministère ougandais de la Défense, l’a annoncé lundi ce matin, dans un communiqué.



Cela fait plus de 20 ans que l’Ouganda est présente militairement en Somalie. Elle a été le premier pays à déployer des troupes dans le cadre de la Mission de Soutien et de Stabilisation de l'Union Africaine en Somalie (Aussom).



Un retrait en deux phases

Une première cohorte de soldats est déjà arrivée à Kampala, selon le porte-parole du ministère ougandais de la Défense. Le retrait de ces forces se fera en deux temps. D’abord, ce sont les troupes déployées dans le cadre d’accords bilatéraux entre Kampala et Mogadiscio qui rentreront. « Cette opération sera achevée dans les prochains jours », poursuit le communiqué.



Ensuite, ce sera le tour des soldats déployés dans le cadre de l’Aussom, dernier nom en date de cette mission de maintien de la paix de l’Union africaine. Ces retours seront progressifs et s’étireront jusque fin 2027.



6 500 soldats

En tout, près de 6 500 soldats ougandais quitteront définitivement la Somalie.



Ce retrait intervient alors que la mission de l’Union africaine connaît une grave crise depuis la fin des financements américains.



Lors d’une visite à Entebbe, lundi dernier, le président somalien, Hassan Cheikh Mohamoud a tenté de négocier un délai supplémentaire. Mais trois jours plus tard, sur X, le chef d’état-major ougandais annonçait le début des opérations de retrait.



Aujourd’hui la Somalie est toujours confrontée à la menace du groupe terroriste al-Shebab, qui contrôle plus de 30% de son territoire.