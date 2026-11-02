JOJ Dakar 2026/ beach-volley : élimination en huitièmes de finale pour la paire sénégalaise Sidibé-Cissé

L'équipe sénégalaise de beach-volley formée par Mouhamed Sidibé et Souleymane Cissé quitte les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 au stade des huitièmes de finale. Les deux volleyeurs se sont inclinés face au duo chilien Arias-Farias au terme de deux manches disputées (0-2).



Dès les premiers échanges de la partie, la paire sénégalaise a déployé un jeu engagé face aux joueurs chiliens. Le duo Arias-Farias a néanmoins réussi à imposer sa maîtrise sur le terrain pour s'adjuger le premier set sur la marque de 21 à 17.



Au cours du second set, Mouhamed Sidibé et Souleymane Cissé ont maintenu la pression sur leurs adversaires afin de refaire leur retard. La formation chilienne est parvenue à sceller son succès sur le score serré de 22 à 20 pour valider son billet pour le tour suivant.