Édition spéciale DPG : Ahmadou Al Aminou Lo devant la représentation nationale ce mardi sur PressAfrik TVHD

Le Premier ministre, Monsieur Ahmadou Al Aminou Lo, fera sa Déclaration de politique générale (DPG) devant les députés ce mardi 8 septembre 2026, à partir de 09 heures. Un grand rendez-vous institutionnel à suivre en direct dans le cadre d'une édition spéciale sur PressAfrik TV et sur le site officiel de l'organe de presse. Pour décrypter les grandes orientations gouvernementales et analyser les enjeux de ce grand oral, le plateau recevra le journaliste Abdoulaye Diack, Samba Ndong (Secrétaire national des Comités Républicains et membre du SEN) ainsi que Youssoufa Guéye (Directeur des Bassins de Rétention et des Lacs Artificiels / MASAE).

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