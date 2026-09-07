Extraite de prison, la TikTokeuse "Rox" visée par une nouvelle enquête pour "atteinte à la vie privée"

La TikTokeuse Rokhaya Fall, plus connue sous le pseudonyme « Rox », a été extraite de sa cellule de prison par les éléments de la Division spéciale de Cybersécurité (DSC) pour être entendue sous le régime de l'audition. Dans cette nouvelle affaire administrative et judiciaire, l'activiste du réseau social est poursuivie pour « diffusion non autorisée de données à caractère personnel ».
À l'issue de cet interrogatoire dans les locaux de la police spécialisée, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, devra statuer sur son sort. Le chef du parquet peut ordonner son placement immédiat en garde à vue en vue d'un nouveau déferrement ou décider de sa réintégration directe dans son établissement pénitentiaire.
À l'issue de cet interrogatoire dans les locaux de la police spécialisée, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, devra statuer sur son sort. Le chef du parquet peut ordonner son placement immédiat en garde à vue en vue d'un nouveau déferrement ou décider de sa réintégration directe dans son établissement pénitentiaire.
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