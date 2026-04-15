Paix et Sécurité : Le 10ème Forum international de Dakar s'ouvre le 20 avril sous la présidence du Chef de l'État

Le Président de la République a annoncé un agenda diplomatique intense pour les jours à venir lors du Conseil des ministres de ce mercredi 15 avril 2026. Deux événements majeurs marqueront l'actualité internationale du Sénégal : la Conférence des Ambassadeurs et Consuls généraux, suivie du 10ème Forum international de Dakar sur la Paix et la Sécurité.







Le premier rendez-vous est fixé au 18 avril 2026, date à laquelle le Chef de l'État présidera la Conférence des Ambassadeurs et Consuls généraux du Sénégal. Cette instance de haut niveau permet de définir les orientations stratégiques de la politique étrangère du pays et de coordonner l'action des représentations diplomatiques à travers le monde.







Le second temps fort de cet agenda se déroulera le 20 avril 2026 avec la cérémonie d'ouverture de la 10ème édition du Forum international de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique. Cette année, le forum sera centré sur le thème : « L’Afrique face aux défis de stabilité, d’intégration et de souveraineté : quelles solutions durables ». Cette rencontre internationale réunit traditionnellement des chefs d'État, des experts et des partenaires stratégiques pour réfléchir aux enjeux sécuritaires du continent.







À travers ces deux événements, le Chef de l'État réaffirme le rôle central de la diplomatie sénégalaise dans la gestion des crises africaines et la promotion d'une souveraineté régionale renforcée.

