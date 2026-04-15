Sport à l'école : Le Chef de l'État lance un programme spécial pour détecter les futurs champions

Le Président de la République a instruit le Premier Ministre de lancer un Programme spécial inclusif de développement du sport au sein des établissements d'enseignement. Cette décision, annoncée ce mercredi 15 avril 2026, vise à structurer la détection et la promotion de toutes les disciplines sportives dès la base, tant dans le cycle scolaire que dans les universités publiques et les établissements d’enseignement supérieur.
Cette initiative présidentielle fait suite à la performance historique de l'équipe nationale U15 de football scolaire, récemment sacrée championne d'Afrique au Zimbabwe. Magnifiant cette victoire, le Chef de l'État a adressé ses félicitations aux jeunes joueurs ainsi qu'à l'encadrement administratif et technique. Pour le Président, ce succès continental confirme l'excellence du football sénégalais dans toutes ses catégories et justifie un investissement accru dans le sport de proximité.
Le futur programme devra mobiliser l'ensemble des ministères et acteurs concernés pour transformer les infrastructures éducatives en véritables pépinières de talents. En valorisant le sport à l'école et à l'université, le gouvernement souhaite non seulement favoriser l'épanouissement des jeunes, mais aussi assurer la relève de l'élite sportive nationale dans diverses disciplines au-delà du seul football.
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