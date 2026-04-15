Souveraineté sanitaire : Le Président ordonne une nouvelle carte sanitaire et des concertations nationales

Le Président de la République a tracé les grandes lignes d'une transformation profonde du secteur de la santé lors de sa communication de ce mercredi 15 avril 2026. Plaçant l'accès aux soins de qualité au cœur de ses priorités, il a ordonné l'adoption urgente d'une nouvelle carte sanitaire pour assurer un maillage optimal du territoire en infrastructures et plateaux techniques.







Le volet préventif occupe une place centrale dans cette nouvelle orientation stratégique. Le ministre de la Santé a ainsi été instruit de préparer des Concertations nationales sur la prévention médicale et l’hygiène publique d'ici la fin du mois de septembre 2026. Cette dynamique s'accompagnera d'un renforcement des moyens d'intervention du Service national d'Hygiène et de l'adoption prochaine du nouveau Code de la Santé.







Sur le plan structurel, le Gouvernement doit déployer un Plan spécial de formation pour l'ensemble des personnels, intégrant la modernisation des facultés et écoles de médecine sous le système LMD. Parallèlement, une réflexion stratégique est engagée sous la supervision du Premier ministre sur le financement durable de la Couverture sanitaire universelle (CSU) et sur l'accélération des projets visant la souveraineté pharmaceutique du Sénégal.







Enfin, le Chef de l’État a insisté sur l’exemplarité de la gouvernance des établissements publics de santé. Il demande une maîtrise systématique de la gestion des personnels et une finalisation rapide des réformes administratives et financières pour garantir un service public hospitalier plus efficace et plus proche des usagers.

