Hivernage 2026 : Le Chef de l'État ordonne une préparation anticipée de la campagne agricole

Le Président de la République a fait de la réussite de la prochaine campagne de production agricole une priorité nationale ce mercredi 15 avril 2026. Évoquant sa récente visite à la 26ème édition de la Foire internationale de l’Agriculture et des Ressources animales (FIARA), il a instruit le Gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir la souveraineté alimentaire et le bien-être des populations à travers la modernisation des secteurs de l'agriculture et de l'élevage.







L'urgence signalée concerne la mise en place opérationnelle des facteurs de production. Sous la supervision du Premier Ministre, le ministère de l'Agriculture ainsi que le secrétariat d'État aux Coopératives doivent veiller à la distribution, en temps voulu, des semences, des intrants, du matériel agricole et des financements destinés aux producteurs et opérateurs. L'objectif est d'assurer un démarrage optimal de l'hivernage sur l'ensemble du territoire national.







Sur le plan législatif, le calendrier s'accélère avec l'exigence d'adopter, avant la fin du mois de mai 2026, le projet de loi d'orientation agrosylvopastorale et halieutique ainsi que le décret d'application du Code pastoral. Ces réformes visent à stabiliser et à sécuriser durablement les activités des ruraux. Par ailleurs, le Chef de l'État a insisté sur l'anticipation de l'approvisionnement du marché national en moutons en vue de la fête de la Tabaski, afin de répondre à la demande des consommateurs.

