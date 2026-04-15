Stabilité sociale : Le Président exige un bilan des accords syndicaux avant le 30 avril

Le Président de la République a fait de la stabilité sociale une priorité absolue de l’action gouvernementale. Dans cette optique, il a ordonné au Gouvernement la publication, d'ici le 30 avril 2026, d'un Livre blanc exhaustif. Ce document devra dresser l’état de prise en charge des doléances des centrales syndicales et évaluer la première année d’application du « Pacte de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable ».







Cette directive s'accompagne d'une instruction ferme donnée à chaque ministre de réaliser une revue complète des revendications sociales dans leurs secteurs respectifs. L'objectif affiché est de recentrer les efforts sur la qualité du service public, la satisfaction des usagers et l'amélioration de la productivité au travail. Pour assurer une veille constante, le Chef de l'État a également insisté sur l'importance d'un suivi permanent du baromètre social national concernant les conflits et préavis de grève.







L'agenda social à venir s'articule autour de deux échéances majeures. Le Premier Ministre et le Ministre du Travail sont chargés de préparer la 5ème Conférence sociale sous le thème de la « Productivité au travail ». Par ailleurs, les préparatifs sont lancés pour la cérémonie traditionnelle de réception des cahiers de doléances, qui se tiendra le 1er mai 2026 au Palais de la République.







Le Président a conclu en saluant les avancées déjà réalisées, notamment les régularisations administratives et statutaires dans les secteurs vitaux de la santé et de l’éducation. Il a réitéré son attachement au dialogue avec le Patronat et les syndicats pour garantir une croissance économique durable et inclusive.

