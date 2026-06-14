Mondial 2026 : la ministre Djirèye Clotilde Coly débarque aux USA et livre son message aux "Lions" de la Teranga

La nouvelle ministre des Sports du Sénégal, Djireye Clotilde Coly, est arrivée États-Unis pour suivre les préparatifs et le parcours de son équipe nationale à la Coupe du monde de football 2026. A son arrivée, elle a notamment salué la qualité de la préparation des Lions de la Teranga pour la compétition.



«Je ne pouvais pas faire autrement que conduire la délégation du Sénégal. Je suis ravi d’être ici, j’ai bien été accueillie mon équipe et moi. Au niveau des préparatifs, tout est en place. Mon message est celui de la mobilisation de tous nos supporters et un message d’encouragement à nos Lions», a dit Mme Clotilde Coly.



Logé dans le groupe I, le Sénégal entame la compétition par un choc face à la France, le 16 juin, au stade de New York (19h00 GMT). Les protégés de Pape Thiaw affronteront ensuite la Norvège, le 23 juin, au stade MetLife du New Jersey (00h GMT). Ils boucleront la phase de poules face à l'Irak, le 26 juin, au stade de Toronto (19h00 GMT).