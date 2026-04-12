Kédougou : Une drague artisanale détruite par la police des frontières sur les berges de la Falémé

Les éléments de la police des frontières de Moussala ont démantelé et détruit, ce samedi 11 avril 2026, une drague artisanale installée illégalement à Doukhiba, sur les berges du fleuve Falémé. Cette opération, menée dans la région de Kédougou, vise à faire respecter l'interdiction stricte de toute exploitation minière à proximité immédiate du cours d'eau, afin de lutter contre la dégradation de l'environnement.







Selon une source sécuritaire, l'engin a été « repéré puis totalement détruit par les éléments déployés sur le terrain »dans le cadre d'une mission de protection des ressources naturelles. Cette intervention répond aux préoccupations des populations de la commune de Bembou, qui ont exprimé leur satisfaction face à cette action des forces de défense et de sécurité.







Toutefois, les habitants de cette zone frontalière avec le Mali appellent à une présence continue des autorités pour mettre fin à ces activités illicites récurrentes. Le mode opératoire des contrevenants complique en effet la surveillance, car « certains exploitants traversent la frontière pour opérer avant de se replier rapidement en cas d’intervention ». Cette opération marque une nouvelle étape dans la volonté de l'État de préserver durablement l'écosystème du fleuve Falémé.

