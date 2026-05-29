Décès Serigne Cheikh Saliou Mbacké : le Président Diomaye salue la mémoire d'un « érudit, homme de foi et de droiture »

Les hommages se multiplient après le rappel à Dieu de Serigne Cheikh Saliou Mbacké. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a présenté ses condoléances au Khalife général des mourides, à la communauté mouride et à toute la Oummah.



« C'est avec une profonde émotion que j'ai appris le rappel à Dieu de Serigne Cheikh Saliou Mbacké, fils du cinquième Khalife général des mourides, Serigne Saliou Mbacké », a écrit le chef de l'État.



« En ces moments de recueillement, je présente mes condoléances les plus attristées au Khalife général des mourides, à la communauté mouride et à toute la Oummah. Je m'incline devant la mémoire d'un érudit, homme de foi et de droiture, demeuré fidèle aux enseignements du fondateur du mouridisme », a-t-il ajouté.



« Je prie le Tout-Puissant de l'accueillir dans Son infinie miséricorde et de lui accorder Sa grâce éternelle », a conclu le Président Faye.