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Décès Serigne Cheikh Saliou Mbacké : le Président Diomaye salue la mémoire d'un « érudit, homme de foi et de droiture »



Décès Serigne Cheikh Saliou Mbacké : le Président Diomaye salue la mémoire d'un « érudit, homme de foi et de droiture »
Les hommages se multiplient après le rappel à Dieu de Serigne Cheikh Saliou Mbacké. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a présenté ses condoléances au Khalife général des mourides, à la communauté mouride et à toute la Oummah.

« C'est avec une profonde émotion que j'ai appris le rappel à Dieu de Serigne Cheikh Saliou Mbacké, fils du cinquième Khalife général des mourides, Serigne Saliou Mbacké », a écrit le chef de l'État.

« En ces moments de recueillement, je présente mes condoléances les plus attristées au Khalife général des mourides, à la communauté mouride et à toute la Oummah. Je m'incline devant la mémoire d'un érudit, homme de foi et de droiture, demeuré fidèle aux enseignements du fondateur du mouridisme », a-t-il ajouté.

« Je prie le Tout-Puissant de l'accueillir dans Son infinie miséricorde et de lui accorder Sa grâce éternelle », a conclu le Président Faye. 
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Moussa Ndongo

Vendredi 29 Mai 2026 - 22:18


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