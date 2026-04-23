Filière cotonnière : le Président Diomaye Faye salue les progrès et promet un soutien accru aux producteurs

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a salué ce jeudi à Vélingara les progrès enregistrés dans la filière cotonnière, tout en réaffirmant l’engagement de l’État à soutenir les producteurs pour atteindre les objectifs fixés



« A la suite de cette visite, je comprends qu’il y a un gros potentiel pour la filière coton, surtout avec les efforts réalisés par l’Etat qu’elle est en train de se relever de mieux s’organiser. Les résultats commencent à se faire sentir quand on constate le bond qualitatif qui a été fait dans la production », a-t-il déclaré.



« Bien évidemment, l’Etat continuera à accompagner les producteurs et à investir dans cette filière qui est une filière particulièrement porteuse au regard de son potentiel de transformation locale et de valeur ajoutée », a ajouté Bassirou Diomaye Faye.



Toutefois, il a relevé que des défis persistent, notamment une baisse des rendements de la filière. « Il faut cependant reconnaître que nous sommes encore loin de la production record que nous avions rempli au Sénégal en 1991. Nous étions à 50.000 tonnes en 1991, aujourd’hui, on est à 25 000 tonnes, soit la moitié. Il y a deux ans, on était à 15 000 tonnes. Cela veut dire que si on continue à ce rythme, la production va dépasser très rapidement la barre record des 50.000 tonnes », a dit le Président Faye.



Selon lui, « l’objectif des 100.000 tonnes est atteignable bien avant le terme fixé par la SODEFITEX ».



Pour cela, le gouvernement en est totalement conscient et des efforts seront faits pour accompagner les producteurs qui commencent à faire des résultats importants en termes de rendements », a-t-il assuré, avant d’annoncer des mesures d’accompagnement en intrants et semences et en termes de mécanisation.



Le chef de l’Etat a dit avoir instruit le ministre de l’Agriculture de mettre à temps des semences et des intrants à la disposition des agriculteurs, particulièrement ceux de la filière cotonnière, mais aussi de les accompagner dans la mécanisation, pour mettre les producteurs dans des « conditions optimales d’augmentation des rendements, comme cela est attendu pour la filière coton ».



Selon lui, il est possible d’intéresser davantage de monde à la filière cotonnière, à partir du moment où les agriculteurs se rendront compte que cette dernière ne peut être confronté à des problèmes d’écoulement en raison du potentiel de transformation de la demande à l’international.



Après avoir visité l’usine d’égrenage de la SODEFITEX, le chef Bassirou Diomaye Faye s’est rendu dans les périmètres rizicoles de la vallée de l’Anambé, dans la commune de Saré Coly Salé.