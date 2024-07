Kédougou : démantèlement de sites d'orpaillage clandestin à Saraya, 20 personnes arrêtées

La semaine dernière, les éléments de l'armée sénégalaise ont intensifié leur lutte contre l'orpaillage clandestin en démantelant les sites de Bokhodi (Kédougou). Cette semaine, l'opération s'est étendue aux sites de Ségoto et de Diégoug, tous situés dans le département de Saraya. L'objectif de ces actions est multiple : combattre l'essor des organisations extrémistes violentes, réduire la grande criminalité et limiter la pollution du fleuve par les substances toxiques telles que le mercure et le cyanure, dérivées des activités d'orpaillage.



L'opération Sentinelle-Est, lancée par l'armée sénégalaise en février, vise à assurer la sécurité dans la région orientale du pays en ciblant les activités illicites comme l'orpaillage clandestin. Les sites récemment démantelés abritaient des centaines d'individus, principalement originaires du Mali et du Burkina Faso. À l'approche des véhicules militaires, la plupart des orpailleurs ont fui, traversant la rivière Falémé pour rejoindre le Mali voisin, rapporte Rewmi.



Malgré les fuites massives, une vingtaine d'individus ont été capturés au cours de l'opération et remis aux autorités judiciaires. Le bilan des saisies est impressionnant : 30 groupes électrogènes, 24 marteaux piqueurs, 15 panneaux solaires, 04 tricycles, ainsi que de nombreuses huttes temporaires appelées « niafa », ont été détruites sur place par les forces armées.