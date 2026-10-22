Grand Yoff : deux individus interpellés pour "vol en réunion commis la nuit avec violence"

A Dakar, le Commissariat d'arrondissement de Grand Yoff a procédé à l'interpellation de deux individus pour "vol en réunion commis la nuit avec violence, rébellion et détention d'armes blanches". Les deux opérations ont été menées dans la nuit du 18 au 19 octobre 2026, entre la Patte d'Oie et HLM Grand Yoff.



La première interpellation a eu lieu "aux alentours de 06 heures" aux abords du "Market bi", que la police décrit comme "connu pour le recel de téléphones portables frauduleux". Selon le communiqué, les agents y ont interpellé un suspect "s'apprêtant à écouler trois téléphones (deux iPhone et un Redmi) auprès d'un receleur qui a réussi à prendre la fuite".



Le mis en cause, présenté comme "récidiviste déjà connu du service pour des faits similaires de vol de nuit", a "opposé une vive résistance lors de son arrestation". L'exploitation technique des téléphones a permis de retrouver le propriétaire légitime, cambriolé pendant son sommeil aux Parcelles Assainies, à qui les appareils ont été restitués.



La seconde arrestation est intervenue "un peu avant 04 heures" à HLM Grand Yoff. D'après la police, "un individu à moto a brusquement fait demi-tour à la vue d'une patrouille près du tracé du BRT, avant de chuter". Soumis à une palpation corporelle, le suspect, trouvé en état d'ivresse apparente, était en possession d'une machette dissimulée à l'arrière de son pantalon. Il est également "connu des services judiciaires" et "s'apprêtait manifestement à commettre des agressions sur la voie publique".



Les deux individus ont été placés en position de garde à vue et "les investigations se poursuivent".