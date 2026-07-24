CAN Féminine 2026 : les Lionnes en quête du dernier carré et du Mondial

Portées par l’ambition d’atteindre le dernier carré, les Lionnes du Sénégal s’apprêtent à disputer la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Féminine 2026, prévue au Maroc du 26 juillet au 16 août.



Habituées de la compétition avec une quatrième participation historique (la troisième consécutive), les Lionnes vont évoluer dans un groupe A particulièrement relevé aux côtés du pays hôte, le maroc, de l’Algérie et du Kenya.



Le sélectionneur Mame Moussa Cissé et ses joueuses abordent ce tournoi avec certitude et humilité, bien décidés à confirmer leur progression après leur quart de finale atteint lors de la dernière édition.



Pour relever ce défi, le Sénégal pourra s'appuyer sur des cadres d'expérience et des valeurs sûres à tous les postes.



La capitaine et latérale droite Safietou Sagna incarne la solidité défensive et la rigueur de cette formation, tandis que l'attaquante de l'Olympique de Marseille Ndeye Awa Diakhaté constitue le fer de lance de l'attaque des Lionnes. Sous la houlette d’un staff technique rigoureux misant sur la stabilité, l'équipe entend s'imposer comme un véritable outsider et franchir un nouveau cap sur la scène continentale.



Au-delà de la quête d'un parcours mémorable, l'enjeu sportif est capital pour le football féminin sénégalais.



En plus de viser une place dans le dernier carré, une qualification en demi-finale permettrait aux Lionnes de composter pour la toute première fois leur billet pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, prévue en 2027 au Brésil.