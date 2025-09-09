Kédougou : la mine de Boto produit son premier lingot d’or

Le groupe minier marocain Managem a annoncé, le 2 septembre 2025 , la production du premier lingot d’or de la mine de Boto, implantée dans la commune de Madina Baffé, région de Kédougou au Sénégal. Cette étape marque l’entrée officielle du site en production après plus de deux ans de travaux intensifs et illustre la concrétisation de la stratégie aurifère du groupe.



Fruit d’un investissement de 350 millions d’euros, soit plus de 229 milliards de francs CFA, Boto est l’un des projets miniers les plus importants du Sénégal. La mine vise une production annuelle moyenne de 160 000 onces d’or, soit environ 5 tonnes par an, durant ses trois premières années. Les réserves sont évaluées à 1,8 million d’onces, équivalant à près de 56 tonnes, avec une durée de vie estimée à douze ans.



Le site comprend une mine à ciel ouvert d’une capacité d’extraction de 35 millions de tonnes de roche par an, une usine de traitement de 2,75 millions de tonnes de minerai intégrant des procédés de dernière génération, ainsi que des infrastructures essentielles : une centrale électrique de 23 MW, une barrage d’eau, une usine de traitement des résidus, un dépôt de carburants, une base de vie et une piste d’atterrissage et de transport routier.



Au plus fort de la phase de construction, le projet a mobilisé 2 500 emplois, dont 90 % occupés par des Sénégalais. À terme, l’exploitation devrait générer plus de 1 500 emplois directs et indirects, contribuant ainsi au développement économique et social de la région et du pays.



Un projet à fort impact local



Conformément à son engagement en faveur d’un développement responsable, Managem a intégré dès la construction un programme d’actions communautaires visant à améliorer l’accès à l’eau potable, à la santé, à la formation professionnelle et à l’employabilité des jeunes et des femmes. Le projet soutient également des initiatives génératrices de revenus pour les communautés locales.



« Je suis heureux de voir ce projet se concrétiser, attendu depuis tant d’années par les communautés locales et porteur de développement pour toute la région. Le démarrage de Boto illustre notre ambition de devenir un acteur aurifère de référence en Afrique de l’Ouest », a déclaré Imad Toumi, Président Directeur Général de Managem. Il a insisté sur le fait que ce succès est « le fruit de la mobilisation et de l’engagement exceptionnel des équipes, en étroite collaboration avec les autorités sénégalaises ».



Le dirigeant a également souligné que Boto « s’inscrit pleinement dans notre vision de croissance durable, fondée sur l’excellence opérationnelle, le respect de l’environnement et l’attention portée aux communautés locales ».