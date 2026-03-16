Opération « Coup de poing » : saisie de billets noirs d’une contrevaleur d’un milliard de FCFA à Kaolack

En effet, les éléments de la Subdivision des Douanes de Kaolack viennent de réaliser une nouvelle saisie de billets noirs.



Il s’agit de 695 coupures de billets noirs de 100 Dollars et de 2931 coupures de billets noirs de 500 Euros pour une contrevaleur totale estimée à 1 001 057 125 francs CFA.

Ladite saisie a eu lieu ce samedi 14 mars 2026 vers 16 heures. Elle fait suite à l’exploitation judicieuse d’un renseignement suivi de la mise sur pied d’un dispositif de surveillance et de filature pour déjouer une opération de lavage planifiée depuis un pays frontalier et prévue dans les îles du Saloum, notamment dans le rayon Djifère -Fimela -Dionewar.

C’est ainsi que les agents des Brigade mobiles des Douanes de Kaolack et du Poste des Douanes de Keur Moussa engagés dans l’opération, ont mené une filature discrète et adaptée ayant abouti à l’interpellation de trois individus à Dioffior dans la Région de Fatick en possession desdites coupures.

Les prévenus sont mis en garde à vue et seront déférés dans les prochaines heures au Parquet de Kaolack.

Cette nouvelle saisie intervient après les autres saisies opérées récemment dans la même zone et portant sur 730 millions de francs CFA..

Les investigations et les opérations « Coup de poing » se poursuivent pour démanteler les réseaux de faussaires.

Les Douanes sénégalaises réaffirment leur détermination à lutter contre la criminalité économique et financière, notamment le faux monnayage.

L’opération « Coup de poing » contre le faux monnayage en cours dans la Région douanière du Centre continue d’enregistrer d’importants résultats. Selon un communiqué de la Division de la Communication et des Relations publiques de la Direction générale des Douanes (DGD), une nouvelle saisie de billets noirs d’une contrevaleur d’un milliard de francs CFA est réalisée au Centre du pays.