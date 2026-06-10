Habitat abordable et durable au Sénégal : Le FHS et le Groupe ADHI signent un accord historique en marge des Assemblées Générales de Shelter Afrique à Rabat

La captation de l’épargne de la diaspora comme investisseurs patriotiques : Le projet conçoit des mécanismes innovants permettant aux Sénégalais de l'extérieur de canaliser leur épargne vers des investissements sûrs, éthiques et créateurs de valeur dans leur pays d'origine.

Le dynamisme de la location-vente pour le secteur informel : Afin de pallier les barrières d'accès au crédit classique, le partenariat va booster les modèles de location-vente, offrant ainsi une trajectoire de propriété sécurisée aux travailleurs du secteur informel.

La digitalisation comme levier de scoring et de financement : En intégrant des technologies numériques avancées, le projet va moderniser le scoring des ménages pour évaluer plus fidèlement la solvabilité des demandeurs et fluidifier l’accès aux financements immobiliers. Pour rappel, le FHS s'apprête à lancer la nouvelle plateforme nationale d'accès au logement (SENKER).

En marge des Assemblées Générales de laqui se tiennent à Rabat, le Fonds pour l’Habitat Social (FHS) du Sénégal et le groupe constructeur rwandais ADHI International ont officiellement signé un Mémorandum d’Entente (MoU). Cet accord porte sur le déploiement d’un projet pilote de(excellence environnementale), pour un investissement global deCe partenariat d'envergure s’inscrit en parfaite droite ligne avec la nouvelle feuille de route stratégique du pays,, impulsée par le Président de la République, Son Excellence, visant à transformer structurellement l'économie et à garantir une justice sociale par l'accès à un logement digne et durable.Au-delà de la simple construction, ce projet pilote ambitionne de révolutionner l'écosystème du logement abordable au Sénégal en adressant trois objectifs majeurs :D'un coût initial de 39 milliards de FCFA, ce projet pilote a été pensé comme un puissant catalyseur pour attirer les bailleurs de fonds internationaux vers le programme de construction de logements au Sénégal. Convaincue par la viabilité et l'impact de ce modèle intégré, la Shelter Afrique Development Bank s’est d’ores et déjà positionnée pour agir en tant que tête de file financière du projet.«Ce mémorandum ne marque pas seulement le début d'un chantier de 1 000 logements écologiques certifiés EDGE ; il pose les fondations d'une nouvelle approche du logement social au Sénégal, combinant innovation financière pour l'informel, patriotisme économique de la diaspora et transition écologique, conformément aux orientations de la Vision 2050», a déclaré l'administrateur du Fonds pour l'Habitat Social M. Ibrahima DIOP (représentant du Ministre sénégalais de l'Urbanisme, des Collectivités Territoriales et de l’Aménagement des Territoires, M. Moussa Bala FOFANA) lors de la cérémonie de signature.Grâce à l’expertise technique d’ADHI en construction durable et rapide, conjuguée au rôle de facilitateur du FHS et au leadership financier de Shelter Afrique, ce projet pilote entend s'imposer comme un modèle duplicable à l'échelle nationale et régionale.Le FHS est l'instrument public sénégalais dédié au financement et à la facilitation de l'accès au logement pour les couches sociales à revenus modestes et intermédiaires.ADHI International est un groupe rwandais spécialisé dans la construction de logements abordables et éco-responsables à travers des technologies brevetées et innovantes à faible empreinte.