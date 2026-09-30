Lutte contre la rougeole : Gavi déploie de nouveaux tests rapides produits par l'Institut Pasteur de Dakar

Selon un communiqué de Gavi, l’Alliance du Vaccin, publié le 30 septembre 2026, de tout premiers tests de diagnostic rapide de la rougeole ont été autorisés pour être déployés, marquant une avancée majeure pour la surveillance de la maladie et l'industrie manufacturière en Afrique.



Fabriqués par DIATROPIX, une filiale de l'Institut Pasteur de Dakar au Sénégal, et financés par Gavi, ces tests permettront de déployer jusqu’à 500 000 unités par an, les premiers pays concernés étant le Sénégal.



Cette initiative s'inscrit dans un programme de financement de 43 millions de dollars américains approuvé par le Conseil d'administration de Gavi en 2025.



Ces nouveaux outils interviennent alors que les lacunes en matière d'immunité et les épidémies de rougeole ont progressé, avec 59 pays touchés par d'importantes épidémies en 2024 et plus de 15,6 millions d'enfants dans les pays à faible revenu n'ayant pas reçu leur première dose en 2025.



Les tests permettront d'assurer une confirmation des cas plus rapide et économique, en particulier dans les zones reculées ou en situation d'urgence.