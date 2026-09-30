Ligue des nations : Cristiano Ronaldo quitte le rassemblement de l’équipe nationale du Portugal

Cristiano Ronaldo a annoncé, sur sa page Facebook, avoir quitté le camp de l’équipe nationale du Portugal. À la veille du match de Ligue des nations contre le Danemark, prévu à 18h45 GMT, l’attaquant indique avoir décidé de quitter la sélection après une conversation avec le président de la Fédération portugaise de football.



« Après la conférence de presse de l’entraîneur de l’équipe nationale, et après une conversation avec le président de la Fédération portugaise de football, j’ai décidé de quitter le camp de l’équipe nationale », a écrit le quintuple Ballon d’Or.



La crise est née après le choix fort de Jorge Jesus de laisser Cristiano Ronaldo sur le banc pendant toute la rencontre contre la Norvège, remportée 2-1 par le Portugal, lors de la deuxième journée de la Ligue des nations. Une intervention du président de la Fédération aurait été nécessaire pour apaiser les tensions.



Dans sa publication, CR7 précise qu’il dira aux Portugais les raisons de sa démission. «À l'heure qu'il faut, je dirai à tous les Portugais les raisons qui ont motivé mon départ de l'équipe nationale, à laquelle j'ai toujours prêté mon cœur », a ajouté l’attaquant d’Al Nassr.



« Maintenant, il est temps de souhaiter bonne chance au Portugal et à tous mes coéquipiers, sans exception ».



Successeur de Roberto Martinez à la tête du Portugal, Jorge Jesus reste sur deux victoires en autant de matchs en Ligue des nations. Mais le technicien de 72 ans s’est surtout offert un premier psychodrame avec Cristiano Ronaldo en le laissant sur le banc lors du succès en Norvège.



« C’est moi qui commande sur l’équipe »



À l’issue de la rencontre, Cristiano Ronaldo serait rentré directement au vestiaire, sans rejoindre ses coéquipiers pour saluer les supporters portugais présents dans les tribunes.



« N’importe quel joueur, et moi aussi j’ai été joueur… quand on passe 20 ou 30 minutes à s’échauffer et qu’après on ne rentre pas… il n’y en a aucun qui soit content », a relativisé le coach. Avant d’ajouter : « C’est moi qui décide. Ceux qui ont travaillé avec moi le savent.



Dans un club, c’est le président qui commande, mais c’est moi qui commande sur l’équipe », en précisant que Ronaldo ne serait pas titulaire jeudi contre le Danemark.



Pour tenter d’éteindre l’incendie, Jorge Jesus a également minimisé l’absence surprise de l’attaquant à l’entraînement de mardi. « Vous croyez qu’un joueur de ce niveau va refuser de s’entraîner avec la Seleção ? », a-t-il lancé aux journalistes.



Interrogé sur une éventuelle titularisation de Cristiano Ronaldo face au Danemark à la place de Gonçalo Ramos, le sélectionneur a répondu : « Je ne sais pas. Ça dépendra du match ».



Cette déclaration a peut-être poussé Cristiano Ronaldo vers la sortie. Une décision hautement symbolique qui marquerait la fin de son aventure avec la sélection, commencée en 2003. Joueur le plus capé (234 sélections) et meilleur buteur (146 buts), il a marqué l’histoire de la Seleção en remportant l’Euro 2016 ainsi que deux Ligues des nations (2018-2019 et 2024-2025).