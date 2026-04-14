Kédougou : un projet aquacole d’envergure pour dynamiser l’emploi et la production locale

Dans la région de Kédougou, un ambitieux projet d’aquaculture voit le jour dans le village de Bafoudou, situé dans la commune de Tamboronkoto. Porté par le Projet de gestion des ressources naturelles du Sénégal (SNRM), ce programme vise à renforcer la production halieutique tout en créant des opportunités économiques durables pour les populations locales.



Estimé à près de 20 millions de francs CFA pour sa première phase, le projet prévoit la construction d’un centre aquacole moderne capable de produire jusqu’à 160 tonnes de poissons par an. À terme, cet investissement devrait générer environ 300 emplois, contribuant ainsi significativement à la lutte contre le chômage dans cette zone rurale.



En visite sur le site, la coordonnatrice du projet, Dr Aram Tall, s’est félicitée de l’état d’avancement des activités et de l’impact déjà perceptible sur les communautés bénéficiaires. « Nous avons été ravis de constater sur le terrain les réalisations du projet dans la zone de Tamboronkoto. Je remercie chaleureusement les autorités locales pour leur accueil, ainsi que les équipes et les bénéficiaires pour leur engagement », a-t-elle déclaré auprès de nos confrères de iRadio..



Elle a également souligné l’importance stratégique de ce pôle aquacole, qui s’inscrit dans un programme plus large prévoyant la mise en place de huit centres similaires à travers la région d’ici 2028. Selon elle, cet investissement global, estimé à 500 millions de francs CFA, témoigne de la volonté des autorités et des partenaires de promouvoir des alternatives économiques viables.



« Ce que nous avons vu aujourd’hui démontre toute la pertinence de cet investissement. Près de 300 emplois seront créés, avec une forte implication des femmes, ce qui est particulièrement encourageant », a-t-elle ajouté.



Sur le terrain, les premiers résultats sont déjà visibles. Les populations locales bénéficient d’un accès à des semences, à des infrastructures de production et à des périmètres aménagés, leur permettant de développer des activités génératrices de revenus. Ce projet apparaît ainsi comme un levier essentiel pour améliorer les conditions de vie des habitants et renforcer la sécurité alimentaire dans la région.

