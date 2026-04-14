Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Louga : un « talibé » de 12 ans mortellement poignardé par son ami, le suspect arrêté



Louga : un « talibé » de 12 ans mortellement poignardé par son ami, le suspect arrêté
Un drame s’est produit dans la soirée du 13 avril 2026, à Thior, dans la commune de Léona (nord-ouest). Un « talibé » âgé de 12 ans a été mortellement poignardé par son ami.

Le corps de la victime a été transporté à la morgue de l'hôpital régional de Louga. Le présumé meurtrier a été arrêté par la gendarmerie de Potou et est actuellement en détention, selon la Radio Futur Média.

Les enquêtes sont en cours pour déterminer les circonstances exactes de ce drame. 
 
Autres articles

Fatime Gueye

Mardi 14 Avril 2026 - 14:30


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter