Louga : un « talibé » de 12 ans mortellement poignardé par son ami, le suspect arrêté

Un drame s’est produit dans la soirée du 13 avril 2026, à Thior, dans la commune de Léona (nord-ouest). Un « talibé » âgé de 12 ans a été mortellement poignardé par son ami.



Le corps de la victime a été transporté à la morgue de l'hôpital régional de Louga. Le présumé meurtrier a été arrêté par la gendarmerie de Potou et est actuellement en détention, selon la Radio Futur Média.



Les enquêtes sont en cours pour déterminer les circonstances exactes de ce drame.

