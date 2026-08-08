Kolda : la Coupe du maire, un moment de cohésion entre l’édile et la jeunesse

La finale de la Coupe du maire de Kolda, disputée le week-end dernier, a été l’occasion pour le premier magistrat de la ville, Mameboye Diao, de renforcer les liens avec la jeunesse de la capitale du Fouladou. Au-delà de l’enjeu sportif, la rencontre s’est voulue un moment de communion et de cohésion entre les différentes composantes de la collectivité.



L’une des particularités de cette édition a été la présence remarquée de la mairesse des enfants de Kolda aux côtés des autorités municipales. Une innovation portée par le maire Mameboye Diao, qui entend ainsi davantage impliquer les adolescents dans la vie de la collectivité territoriale et les préparer progressivement à l’exercice de responsabilités dans le futur.



La patronne du Conseil municipal des enfants de Kolda s’est dite « très ravie et honorée » par cette initiative. À ses yeux, cet acte traduit la volonté de l’édile de Kolda de promouvoir l’inclusion de toutes les couches de la population dans la gestion des affaires publiques locales.



« La présence de la mairesse des enfants à cette finale témoigne de la volonté du maire de donner une place aux jeunes et de les préparer à prendre demain leurs responsabilités », a-t-elle notamment souligné, saluant une démarche qui favorise la participation citoyenne des adolescents.



Dans son message à l’occasion de cette finale, Mameboye Diao a également insisté sur la nécessité d’offrir aux jeunes des occupations saines durant les grandes vacances. Le maire de Kolda les a ainsi encouragés à s’investir dans des activités sportives, culturelles et communautaires, afin de les éloigner de la drogue et des violences.



Un appel qui intervient dans un contexte marqué par les risques de dérives liés notamment à la sortie du Kankourang. Pour l’édile, les vacances doivent être une période d’épanouissement et de construction pour la jeunesse, plutôt qu’un moment propice aux comportements à risque.



À travers cette Coupe du maire, la municipalité entend donc faire du sport un véritable outil de cohésion sociale, tout en ouvrant davantage ses portes aux jeunes générations. Une démarche qui associe sport, citoyenneté et responsabilisation des adolescents dans la vie de la cité.