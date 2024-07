Kenya: un suspect arrêté dans l'enquête sur les corps de femmes retrouvés dans une décharge

Au Kenya, la police a arrêté un premier suspect dans l’affaire des corps de Mukuru. Elle l’a annoncé ce lundi matin lors d’une conférence de presse.



Depuis le 12 juillet, neuf corps ont été retrouvés dans des sacs plastiques dans la carrière de Kware, devenue décharge, dans un bidonville de Nairobi. Toutes les victimes sont des femmes, dont les corps ont été mutilés et découpés.



Le suspect a été arrêté dans la nuit. Il s’agit d’un homme de 33 ans, que la police a intercepté à 3h du matin, à la sortie d’un bar de Soweto Kayole, un bidonville au Nord de Mukuru.



Amin Mohamed, le directeur des affaires criminelles, a expliqué que le suspect avait d’ores et déjà confessé les meurtres. Il a reconnu avoir tué 42 femmes entre 2022 et le 11 juillet de cette année. Sa première victime était sa propre femme, qu’il a étranglée avant de dépecer son corps qu’il a jeté à Kware, comme toutes ses autres victimes.



« Un tueur en série psychopathe »

Pour Amin Mohamed, cela ne fait plus vraiment de doute : nous avons affaire à « un tueur en série psychopathe ».



C’est grâce au téléphone d’une victime dont le corps a déjà été identifié par la famille que le suspect a été arrêté. C’est en suivant ses transferts d’argent par téléphone que les enquêteurs sont remontés jusqu’à lui. Puis, ils ont découvert qu’il louait une chambre à côté de la décharge, dont la fouille a permis de récupérer des cartes SIM, des smartphones, un ordinateur, des clés USB et enfin une machette. La police soupçonne qu’elle soit l’arme du crime.



Les autopsies des corps ont commencé cet après-midi en présence de membres de la société civile. Cette dernière veut rester vigilante. « Il faut que l’on aille au bout de cette enquête, a confié à RFI Irungu Houghton, d’Amnesty Kenya. Toutes les pistes doivent être étudiées ».