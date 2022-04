Kérosène : le Sénégal dispose d'un stock de 20 jours (ministre du Pétrole)

Et pour ce qui est du gasoil, le ministre renseigne que le Sénégal dispose également de " 30.000 tonnes" et que "38. 000 tonnes sont attendus d'ici fin mai. Et pour le super, 15.000 tonnes disponibles et 25 000 tonnes attendus"

Le marché des hydrocarbures est en ébullition avec la crise Ukrainienne. Mais selon le ministre sénégalais du Pétrole et des Énergies, Sophie Gladima Siby la situation est sous contrôle. Elle assure que le Sénégal dispose d'un stock de "20 jours en Kérosone"."En ce qui concerne la disponibilité du kérosène à l'heure actuelle nous avons 4 000 tonnes et nous attendons 7000 tonnes. Qui pourra couvrir à peu près 20 jours de ravitaillement. Et nous pensons avant que les 20 jours ne se terminent du kérosène sera disponible au Sénégal", a fait savoir le ministre de Énergies, face aux journalistes ce jeudi.