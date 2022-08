Keur Massar Nord : une centaine de maisons submergées par les eaux

Le maire de Keur Massar Nord, a dénombré une centaine de maisons submergées. Certaines familles ont quitté, mais d’autres n’ont pas les moyens. Ils sont obligés de rester. Le plan National d'organisation des Secours (ORSEC) n’est pas encore déployé, mais les moyens de la mairie et le dispositif du projet sont mis en branle.



« Avec l’arrivé de l’hivernage, la situation est un peu chaotique. Parce qu’il y a des zones qui sont totalement inondées. Prenez les Parcelles Assainies de Keur Massar, les unités comme U14, U11, U17, U15. Vous prenez des villages comme Keur Massar nord il y a des zones inondées. À peu près toutes les zones de la commune de Keur Massar nord, il y a des inondations. Il y a des déplacements des populations », a déclaré Adama Sarr maire de Keur Massar Nord.



M. Sarr au micro de la Rfm précise : « Nous avons recensé une centaine de ménage qui ont été déplacé de Keur Massar vers d’autres lieux et y en a des ménages aussi qui vivent sous les eaux jusqu’à présent. Depuis la première pluie jusqu'à présent, on est sur le terrain en mettant un dispositif de pompage dans toute la commune. Une commune qui compte 94 quartiers. Le plan ORSEC n’a pas encore été déclenché dans la commune de Keur Massar Nord ».



Mieux sollicite le maire Adama Sarr : « Nous attendons que cela soit déclenché dans les plus brefs délais pour soulager les populations. Concernant le projep2 les travaux ont commencé il y a de cela 2 mois. Et dans ce projet-là, il y a un dispositif de pompage que la mairie a mis en place. En plus de cela, la mairie a dépêché 16 motos pompes électrique pour soulager les populations ».



Pour rappel, les fortes pluies qui se sont abattues sur Dakar, ce 05 Août, ont poussé le ministre de l'Intérieur, sur instruction du chef de l'État, à déclencher le Plan ORSEC. Les fortes pluies ont causé beaucoup de dégâts et engendré une perte en vie humaine. Ainsi, conformément à l'arrêté pris à cet effet, par le ministre de l'Intérieur, « tous les services de l'État sont mobilisés pour porter secours et assistance aux populations sinistrées ».