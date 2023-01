Keur Massar, la véritable démonstration de force de Sonko

L’ambiance à Keur Massar c’est le Sénégal à la finale de la Coupe D’Afrique des nations de Football .

Sonko c’est L’étoile sur le maillot 🇸🇳

Macky dîna gueuna sissou .

— 🇸🇳Abdou Touré🏆⭐️ (@abdourami) January 22, 2023

Quatre jours après l'ordonnance de renvoi délivrée par le Doyen des juges Maham Diallo qui a décidé de porter l'affaire Sweet Beauté devant la Chambre criminelle de Dakar, le leader de Pastef Les Patriotes a appelé à un grand meeting à Keur Massar. Et le moins que l'on puisse dire est que la mobilisation est inédite et très réussie. Les militants de Ousmane Sonko ont pris d'assaut le "Terrain Yékini" qui accueille ce grand rassemblement dédié à Mariama Sarr, du nom de cette responsable de Pastef violée et tuée en octobre 2018, après un meeting dudit parti.Sur les Réseaux sociaux et sur les sites en ligne présents sur place, le constat est unanime: c'est une véritable démonstration de force. Les images se passent de commentaire.Le lieu du méga meeting est noir de monde. Certains internautes ont comparé cette mobilisation à celle de l'accueil des "Lions" de retour à Dakar après avoir remporté la CAN en février dernier.