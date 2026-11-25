Le démantèlement du réseau de transmission volontaire du VIH qui implique le frère aîné d’Aziz Dabala se poursuit. La Brigade de recherches de Keur Massar a procédé le 21 novembre 2026 à la mise en garde à vue de quatre nouveaux individus. Âgés de 31 à 61 ans et exerçant des professions variées, ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, actes contre nature et mise en danger de la vie d’autrui. C’est l’exploitation technique du téléphone portable de D. Thiam, un des premiers mis en cause, qui a permis de remonter la piste de nouveaux suspects.



L’analyse de la messagerie WhatsApp a mis en évidence des échanges à caractère intime et des rendez-vous organisés. Selon L’Observateur, les quatre nouveaux interpellés sont M. Diakhaté, un chauffeur de 49 ans, A. B. Ba, un retraité de 61 ans, D. Diagne, un ingénieur en bâtiment de 31 ans, et P. A. Diop, un commerçant de 48 ans.



Des aveux qui confirment l’ampleur du réseau



Les auditions ont livré leur lot de révélations. A. B. Ba a reconnu avoir entretenu à plusieurs reprises des rapports sexuels contre nature avec D. Thiam, qu’il présente comme son amant. Il a précisé avoir occupé le rôle de partenaire passif et s’est déclaré séronégatif, tout en acceptant de se soumettre à un nouveau dépistage. De leur côté, M. Diakhaté et P. A. Diop ont tous deux reconnu avoir eu des relations avec D.Thiam et d’autres hommes, en précisant que ces rapports étaient non protégés. Ils ont également consenti au dépistage. Parmi tous, le profil de D. Diagne s’est avéré particulièrement inquiétant. Les enquêteurs ont découvert des échanges entre lui et S. Camara, un autre suspect déjà déféré.



Les échanges WhatsApp ont révélé l’ampleur du phénomène. Les enquêteurs ont découvert des conversations où les suspects échangeaient des autocollants et des vidéos à caractère homosexuel pour organiser leurs rencontres, souvent à leur domicile. Compte tenu de la gravité des faits et de l’atteinte à la santé publique, la Brigade de recherches de Keur Massar poursuit ses investigations pour tenter d’enrayer la chaîne de transmission du VIH. Les quatre nouveaux suspects ont été placés en garde à vue depuis le 21 novembre.