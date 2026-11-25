Selon les informations parues dans le journal Libération, au Sénégal, les unités navales de la Marine nationale ont secouru, lundi 23 novembre 2026, cinq pirogues transportant 974 candidats à la migration irrégulière. Cette opération a été menée avec la participation de la Police de l'air et des frontières.



Cette action des Forces de défense et de sécurité intervient dans un contexte de départs massifs de migrants irréguliers à partir des côtes sénégalaises vers les Canaries. Le drame de Lompoul, survenu dans la nuit du 6 au 7 novembre 2026 au large de la commune de Léona (département de Kébémer, région de Louga), constitue l'un des naufrages récents les plus meurtriers liés à la migration irrégulière au Sénégal, coûtant la vie à au moins 44 personnes.