Cinq longues années derrière les barreaux pour un crime qu’il n’a pas commis. M. Baldé, mareyeur de profession, a finalement été acquitté par la Chambre criminelle de Mbour. Selon L'Observateur, il était accusé de viol suivi de grossesse sur une mineure de 15 ans et c’est le certificat d’accouchement de la plaignante qui l’a sauvé, car ce document prouve qu’elle était déjà majeure au moment des faits.



Tout a basculé le 11 août 2021. Dame Nd. Diop, qui avait constaté des changements morphologiques et des maladies répétitives chez sa fille M. Guye, l’a conduite à l’hôpital Thierno Mouhamadoul Mansour Barro de Mbour. Le gynécologue qui l’a suivie lui a annoncé que sa fille était enceinte et, soumise à un interrogatoire, la jeune fille a désigné M. Baldé comme étant le père.



Le mareyeur a nié toute forme de viol et a affirmé que M. Guye était sa petite-amie depuis plusieurs années et qu’elle avait toujours été consentante. Il s’est alors engagé à assumer pleinement sa responsabilité en prenant en charge tous les frais médicaux de la grossesse et de l’accouchement, ce qu’il a fait jusqu’à la naissance de jumeaux. Mais quelques temps après, les jumeaux sont décédés.



La mère a subitement changé d’avis et a porté plainte contre M. Baldé pour viol suivi de grossesse et pédophilie, en déclarant aux enquêteurs que sa fille n’avait que 15 ans, sans fournir le moindre acte de naissance pour le prouver. La fille a alors raconté une tout autre histoire, en disant que le mareyeur l’aurait attirée dans des toilettes pour la violer. M. Baldé a été arrêté et placé sous mandat de dépôt à la prison de Mbour, où il est resté cinq ans.



Cinq ans de détention avant la vérité



Vendredi 20 novembre 2026, après cinq ans de détention préventive, l’accusé a enfin comparu devant la Chambre criminelle, alors que la partie civile brillait par son absence. M. Baldé a maintenu sa version en expliquant qu’il n’avait jamais violé la jeune fille, qui est en réalité âgée de 23 ans. La preuve a éclaté au grand jour avec le certificat d’accouchement versé au dossier par le gynécologue, qui a confirmé les déclarations de l’accusé et établi que la plaignante n’était pas mineure au moment des faits.



Pour expliquer le changement de version de la famille, M. Baldé a avancé une raison financière, en disant qu’il avait cessé de donner de l’argent à la mère, qui l’a alors accusé de viol. Confronté à ces éléments, le procureur de la République a requis l’acquittement de l’accusé et le juge de la Chambre criminelle l’a suivi en prononçant la relaxe. M. Baldé a donc pu recouvrer la liberté, après cinq années de détention préventive.