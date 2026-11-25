Après plus de 10 mois de bataille judiciaire, dans l’après-midi du mardi 24 novembre 2026, le Tribunal arbitral du sport (TAS), plus haute instance dédiée aux litiges sportifs, a décidé de redonner le trophée de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 aux Lions de Teranga. Vainqueur de la compétition sur le terrain (1-0), le Sénégal s’était vu retirer le titre au profit du Maroc par une défaite sur tapis-vert le 17 mars 2026, suite à la décision le Jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAF).



Dans la foulée de la décision du TAS, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a annoncé son intention de saisir la justice suisse pour faire annuler la victoire du Sénégal. En cause : elle accuse le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, d’avoir eu un entretien téléphonique avec un juge allemand, membre du trio arbitral qui a rendu la décision.



Cependant, ce mercredi, dans une interview à L’Observateur, Me Serge Vittoz, avocat de la FSF, a prédit déjà l’issue du recours marocain. «C’est la seule possibilité pour contester une sentence du TAS. Mais les chances sont très faibles devant le Tribunal fédéral suisse qui ne revoit pas le fond, mais uniquement les questions fondamentales de forme (procédure). Les chances du recours sont très limitées», a-t-il averti.



Avocat de la FSF depuis plus de 10 ans, Me Serge Vittoz s’est dit «heureux» de la décision. «Depuis le début, on était assez confiants par rapport aux chances de succès après l’audience du 08 octobre 2026 (…) Ces 10 dernières années, j’ai dû faire entre six et huit procédures devant le TAS pour la Fédération sénégalaise de football. Nous les avons toutes gagnées», s’est-il réjoui.