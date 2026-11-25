Dimanche 22 novembre, à Kinshasa, les forces de l'ordre ont empêché la célébration d'une messe du cardinal Fridolin Ambongo au stade Tata Raphaël. Lundi, à Lubumbashi, dans le sud-est du pays, une manifestation d’évêques, de prêtres et de fidèles a été dispersée par les forces de sécurité. Ils réclamaient l’exécution d’une décision de justice en faveur de l’Église, dans une affaire de spoliation immobilière visant le Grand Séminaire interdiocésain de Lubumbashi. La Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco) a dénoncé une « tyrannie ».



Reçu mardi 24 novembre par le nonce apostolique à Kinshasa, Jacquemain Shabani, vice-Premier ministre chargé de l'Intérieur et de la Sécurité, regrette ces incidents « déplorables », mais demande que le contexte sécuritaire qui a prévalu à ces interdictions soit pris en compte. « Il était important pour nous de venir clarifier à l'intention du Vatican tous ces événements regrettables, surtout dans le contexte sécuritaire dans lequel se trouve notre pays, la République démocratique du Congo », explique-t-il au micro de notre correspondant à Kinshasa, Pascal Mulegwa.



Le gouvernement veut éviter une « crise de confiance »

« Le gouvernement de la République a énormément de respect envers l'Église catholique et tient aux bonnes relations. Le dimanche passé, des mesures sécuritaires avaient été prises. Ce n'est pas la première fois que ces mesures sont prises par rapport au grand rassemblement. Malheureusement, il y a eu des interprétations diverses, mais nous allons prendre les contacts qu'il se doit avec l'Église catholique pour que tout malentendu soit dissipé », poursuit le vice-Premier ministre.



« De même que dans la ville de Lubumbashi où il est question de l'exécution d'un jugement, nous restons ouverts pour voir avec l'église qui est bénéficiaire du jugement, comment ensemble trouver les voies et moyens pour que cette décision de justice soit mise en application, en évitant surtout qu'il soit instauré une crise de confiance entre l'État et les pères de l'Église », ajoute-t-il.