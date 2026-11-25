Mali: attaques du Jnim contre des civils dans les régions de Ségou et Mopti

L'armée malienne a revendiqué ce vendredi 13 novembre 2026 des frappes aériennes contre des cibles « terroristes » à Kadiana, région de Bougouni, et à Boulkessi, région de Douentza. La veille, les jihadistes du Jnim, liés à al-Qaïda, avaient revendiqué des tirs d'obus contre le camp militaire de Léré, région de Tombouctou, et deux attaques contre des positions militaires de la région de Mopti. Mais les jihadistes n'ont pas communiqué sur de récentes attaques qui ont visé des civils, dans les régions de Mopti et de Ségou.

RFI

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