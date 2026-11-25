Au centre-ouest du Sénégal, dans la région de Kaolack, un élève de 17 ans du CEM de Gandiaye 2 a été placé sous mandat de dépôt pour coups et blessures volontaires ayant entraîné trois jours d'incapacité de travail et menaces de mort contre son enseignante, professeure d'anglais et de français. Selon le journal Libération, il doit être jugé le vendredi prochain devant le tribunal des mineurs de Kaolack.



Les faits remontent au 17 novembre dernier, vers 9 heures, pendant un cours d'anglais. Exclu de la salle pour bavardages répétés et refus d'obtempérer, l'élève aurait refusé de sortir, avant de bousculer violemment l'enseignante, qui est tombée à terre. Il aurait ensuite pris la fuite par la fenêtre.



À la suite de l'incident, les autres élèves ont quitté les classes en soutien à leur camarade, entraînant l'arrêt des cours. Un conseil de discipline avait déjà prononcé le renvoi temporaire de l'élève pour trois jours. Munie d'un certificat médical attestant de trois jours d'incapacité temporaire de travail, l'enseignante a porté plainte.