Keur Massar : un cabinet esthétique clandestin spécialisé dans le double menton démantelé par la gendarmerie

Dans la banlieue de Dakar, la brigade de recherches de la gendarmerie de Keur Massar a démantelé un cabinet esthétique illégal. Selon le quotidien Les Echos, la propriétaire, N. Camara, esthéticienne de profession, et son employé P. A. Diédhiou, agent de santé communautaire, ont été interpellés pour pratique illégale de la médecine et mise en danger de la vie d’autrui.



500.000 F Cfa pour une opération ratée



Tout commence sur TikTok. La nommée Kh. Diouf découvre le compte de N. Camara qui se présente comme spécialiste de la réduction du double menton. Souffrant de cette pathologie, la jeune femme la contacte et accepte de payer 500.000 F Cfa séance tenante.



Installée sur le divan, la patiente subit une séance au laser censée ramollir les graisses de la gorge. Sauf qu’après l’intervention, elle développe de graves complications : gorge enflammée, signes cliniques inquiétants. Paniquée, elle porte plainte au parquet du tribunal de grande instance de Pikine contre la prétendue praticienne.



Pris en flagrant délit



Saisis par le parquet via un soit transmis, les gendarmes ouvrent une enquête préliminaire. Ils débarquent au cabinet Umu Technologies Beauty avec la victime. Sur place, ils surprennent l’employé P. A. Diédhiou en pleine séance sur une autre patiente déjà allongée. Les deux mis en cause sont conduits à la brigade.



Interrogée, N. Camara avance un stage en Chine sanctionné par un diplôme en médecine esthétique et dit avoir tenté plusieurs démarches pour obtenir une autorisation d’ouverture, sans succès. Son employé reconnaît quant à lui exercer illégalement les actes d’un chirurgien esthétique alors qu’il n’est qu’agent de santé communautaire.



Matériel saisi, cabinet scellé



La perquisition a permis de découvrir un arsenal de matériel médical. Placés en garde à vue, N. Camara et P. A. Diédhiou sont poursuivis pour association de malfaiteurs, pratique illégale de la médecine et mise en danger de la vie d’autrui. L’Ordre des médecins sera informé du dossier. Le cabinet Umu Technologies Beauty a été mis sous scellés.