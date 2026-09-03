Jeunesse, agriculture et sport : l’ASC Namar de Kounayan Mancagne montre la voie

À Kounayan Mancagne, un village de l’arrondissement de Diendé, dans la région de Sédhiou (sud), les jeunes de l’ASC Namar donnent un bel exemple d’engagement communautaire et citoyen. Pour la deuxième année consécutive, ils ont décidé d’exploiter un champ communautaire afin de générer des ressources destinées au financement des activités de leur association sportive et culturelle (ASC) engagée dans le championnat national populaire.



Cette initiative traduit la volonté des jeunes de ne pas dépendre uniquement des contributions financières pour faire fonctionner leur ASC. En investissant dans l’agriculture, ils entendent ainsi créer une source de revenus durable tout en participant au développement économique de leur communauté.



« Pour la deuxième fois consécutive, nous exploitons un champ communautaire pour financer les activités sportives de notre ASC », a indiqué Pascal Hervé Malou, membre de l’ASC Namar et par ailleurs président de la zone de Diendé.



Au-delà de la recherche de moyens pour soutenir le football local, cette démarche constitue, selon ses initiateurs, un véritable exercice de citoyenneté et de participation communautaire. Elle permet aux jeunes de valoriser les terres disponibles, de promouvoir les activités agricoles et de renforcer l’autonomie financière de leur structure.



Fort de cette expérience, Pascal Hervé Malou invite les autres ASC de la zone de Diendé à s’inspirer de l’exemple de Namar en diversifiant leurs activités. « Il faut aller au-delà du sport et développer davantage les activités communautaires, citoyennes et agricoles », plaide-t-il.



Pour le président de la zone de Diendé, cette orientation pourrait contribuer à rendre les ASC financièrement autonomes, tout en faisant de ces structures sportives de véritables cadres de mobilisation et de développement local.