Gestion sécuritaire, lutte contre la criminalité et assistance : le bilan de la Police après le Gamou 2026

La Police nationale se félicite du succès du dispositif sécuritaire déployé du 24 au 27 août dans les circonscriptions de Thiès et de Kaolack ainsi que leurs commissariats secondaires à l'occasion de l'édition 2026 du Gamou. Fidèle à sa mission d'assistance et de protection, elle a mobilisé d'importants moyens humains et matériels pour garantir la sécurité des fidèles et pèlerins durant toute la période de l'événement.



Pour une gestion sécuritaire efficace de ce grand évènement religieux, la Police nationale annonce dans un communiqué avoir déployé un important dispositif de 3 644 fonctionnaires de police, dont: 2 750 éléments du Groupement mobile d’intervention (GMI), de 601 agents de la Direction de la sécurité publique (DSP) et de 293 fonctionnaires issus d’autres services.



Selon la Police, d'importants moyens roulants et technologiques ont été engagés notamment des caméras de vidéoprotection, des drones, des systèmes de détection, des équipements de transmission ainsi qu’un dispositif anti-drones.



Sécurité publique



Sur le volet de la sécurité publique, les commissariats centraux et secondaires de Thiès et de Kaolack ont enregistré 182 plaintes durant la période. Les opérations menées par les forces de l’ordre ont permis l’interpellation de 160 individus pour différents motifs.



Parmi eux, 60 ont été interpellés pour nécessité d’enquête et 33 pour vérification d’identité. Les autres interpellations concernent notamment des faits de vol simple, de détention et usage de chanvre indien, d’ivresse publique, d’usage de produit cellulosique, de coups et blessures volontaires, de vol de bétail et de conduite sans permis.



Les services de police ont également procédé à des interpellations pour flagrant délit de vol, association de malfaiteurs, tentative de vol, refus d’obtempérer, viol, escroquerie, violences à ascendant et mise en danger de la vie d’autrui.



La lutte contre les stupéfiants a, par ailleurs, permis la saisie de 52 cornets, 5 joints, 200 grammes de chanvre indien en vrac et 7 sachets de la même substance. Les forces de sécurité ont également mis la main sur 11 500 comprimés de Tramadol.



Sur le plan de la sécurité routière, 480 pièces administratives ont été saisies, tandis que 26 véhicules ont été mis en fourrière et 137 motos immobilisées. Les amendes forfaitaires ont, pour leur part, généré 3 109 000 francs CFA.



Le dispositif mis en place comportait un important volet médical et social. Les équipes médicales de la Police nationale ont effectué 971 consultations gratuites, au bénéfice de 721 civils et de 45 policiers. Elles ont également assuré 116 mises en observation, pris en charge 17 urgences sur place et procédé à l’évacuation de deux cas nécessitant une prise en charge urgente.



Plan social



Sur le plan social, 102 enfants égarés ont été recensés, dont 11 retrouvés et remis à leurs parents et 19 mis à la disposition de l'Action Éducative en Milieu Ouvert (AEMO).



Par ailleurs, 7 200 bouteilles d'eau ont été distribuées aux fidèles, en complément de 14 000 litres acheminés par camions-citernes dans les quartiers en situation de pénurie.



Selon la Police, 692 pèlerins ont été contrôlés aux différents points d'entrée. Tout en se réjouissant de ces résultats probants, le Police nationale adresse ses vifs remerciements aux autorités religieuses, aux administrations impliquées, aux populations, à la presse ainsi qu'à l'ensemble des acteurs qui, de près ou de loin, ont contribué au succès de cette mission régalienne.



Enfin, la Police nationale souhaite un prompt rétablissement à toutes les personnes blessées lors des accidents survenus durant cette période.