Qualif Ligue des champions féminine 2026 : les Aigles de la Médina décrochent leur billet pour la finale

Les Aigles de la Médina poursuivent leur belle aventure dans le tournoi qualificatif de la Ligue des champions féminine de la CAF, zone UFOA/A. Les Sénégalaises ont décroché leur billet pour la finale en s’imposant face à l’AS Bolonta de Guinée (1-0), ce jeudi 3 septembre 2026.



Grâce à cette victoire, Sénégalaises se qualifient pour la finale de la compétition zonale. Elles y retrouveront l’USFAS du Mali, tombeur de Berewuleng de Gambie (3-2) dans l’autre rencontre de la journée.



La finale aura également un parfum de revanche pour les Aigles de la Médina, puisque les Maliennes s’étaient imposées (1-0) lors de leur confrontation de la première journée du groupe A.



A l’issue de ce tournoi, l’équipe sacrée championne représentera la zone UFOA-A lors de la phase finale de la Ligue des champions féminine de la CAF.