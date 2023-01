Keur Massar : un gang d'anciens militaires qui extorquait des prostitués démantelé

La Brigade de recherches (Br) de Keur Massar (Dakar) a mis hors d’état de nuire une bande de malfaiteurs qui avait pour cible les prostitués. Les mis en cause qui se présentaient comme des policiers violaient leurs cibles qui étaient soumises à des tortures avant de leurs dépouiller de leurs biens, selon les premiers résultats de l’enquête.



En effet, plusieurs plaintes ont été déposées dans différents commissariats et brigade de gendarmerie de Dakar. Suffisant pour la Br d’ouvrir une enquête sur cette affaire.



Libération d’informer que les premiers éléments de l'enquête révèlent que la bande était constituée d’un auxiliaire de police et d’un sapeur-pompier radiés, d’un commando libéré, déjà condamné pour usurpation de fonction et d’un agent de sécurité.



Il s’agit des nommés : S. M. Diop, I. Fall, C. Faye, B. S. Ndiaye et Y. A. BA. Selon la même source, ils ont déjà sévi à Keur Massar, Zac Mbao, aux Maristes et à Ouest Foire.



L’Observateur de son côté, rapporte que les faux policiers avaient enrôlé un civil qui leur servait de rabatteur. Selon le mode opératoire, ce dernier traquait les prostituées dans les sites de rencontres proposant des parties de jambes en l’air tarifées pour obtenir un rendez-vous.