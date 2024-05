Keur Massar : un policier ouvre le feu sur des ouvriers et fait un blessé par balle

Samedi dernier, un incident choquant a eu lieu à Keur Massar (banlieue dakaroise), impliquant A. Diop, un agent de police de 40 ans en service au ministère de l'Intérieur. Selon Libération, le sieur Diop a tiré un coup de feu avec son arme de service sur des ouvriers travaillant sur une canalisation dans le cadre de la lutte contre les inondations. L'incident a entraîné un blessé parmi les ouvriers.



La situation a rapidement dégénéré lorsque les riverains, furieux, ont tenté de lyncher le policier. La Brigade de la gendarmerie de Keur Massar a dû intervenir d'urgence pour maîtriser la foule et sécuriser l'agent. Le véhicule d'A. Diop a été complètement saccagé par les habitants en colère.



Les gendarmes ont réussi à extirper A. Diop de la scène et l'ont conduit à la brigade pour interrogatoire. Les circonstances précises de cet acte restent floues, et une enquête a été ouverte pour déterminer les raisons qui ont poussé l'agent à utiliser son arme de service de manière aussi drastique.