Keur Mbaye Fall : La police de Zac Mbao met fin aux agissements d'un gros trafiquant de chanvre indien

La police de Zac Mbao a mis fin aux agissements d'un gros trafiquant de chanvre indien, niché aux alentours du bar dénommé « Sakheya ». Le gang du célèbre et multirécidiviste baron de la drogue nommé M. A. Fall, alias « Nar », a été démantelé. Une arrestation qui est considérée comme un coup de maître, car le dealer en question surnommé « Nar » entretenait un vaste réseau de trafic d'herbe illicite et se trouvait dans la ligne de mire des policiers.



D’après le journal « Les Échos », quand M.A. Fall approvisionnait ses clients avec l'aide des «lieutenants». Ils enveloppaient la marchandise dans des cornets qu'ils mettaient dans des tasses à jeter qu’ils vont ensuite planquer dans les tas d’ordures de la cité, situés à proximité du bar », renvoyant l'image de quelqu'un d'une tasse à après usage. Ce sont les habitants du quartier qui après avoir découvert leur manège, ont alerté les éléments du commissariat de police de Zac Mbao.



Ces derniers se sont rendus sur les lieux, et ont monté un dispositif de planque afin de surveiller les mouvements des dealers. Finalement, ils ont aperçu trois individus aux comportements suspects rôder autour des tas d’ordures. Comprenant leurs manèges, les policiers ont interpellé les trois jeunes trafiquants El Hadji M. D, Ibrahima S. Diallo et enfin Adama Nd. et leur passent une paire de menottes. Par la suite, une fouille des lieux a été menée aboutissant à la découverte de 28 cornets de chanvre indien répartis dans des tasses à jeter.



Grâce à l’appui d’un des interpellés, les limiers ont aussi localisé, le chef du gang Macodou A. Fall alias « Nar » dans le bar « Sakheya ». Ce dernier, est dépeint comme un multirécidiviste et a été mis aux arrêts à plusieurs reprises pour des incriminations pénales similaires. Par conséquent, il a été reconduit en prison avec ses trois « lieutenants » pour trafic chanvre indien.