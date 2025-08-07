Keur Mbaye Fall : le charretier arrêté pour tentative de meurtre déféré ce jeudi

Le charretier Cheikh Faye, arrêté pour tentative de meurtre le mardi dernier, sera déféré ce jeudi au parquet.



Aux dernières nouvelles, la prise en charge médical de la victime, Issa Laye Ndiaye s’est bien déroulée à l’hôpital de Pikine (Dakar) son pronostic vital n’est pas en danger, selon L'Observateur.



Pour rappel, le mis en cause souvent cité dans des bagarres et règlements de comptes avait poignardé sa victime dans la nuit du mardi à Keur Mbaye Fall. En voulant régler ses différends avec un tiers du nom de Bécaye, le vigile s’est interposé dans la logique de les séparer, c'est dans ces circonstances que le charretier de 26 ans, craint dans sa localité, a sorti un couteau et l'a poignardé.