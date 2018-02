Khalifa Sall appelle tous ses partisans à venir en masse au tribunal ce lundi pour...

C'est ce lundi que les avocats de la défense vont faire leurs plaidoiries. Me Clédor Ciré Ly et les siens vont tenter de convaincre le tribunal correctionnel de Dakar de l'innocence de leur client, que le procureur de la République veut enfermer dans la caisse d'avance de la mairie de Dakar, pendant 7 longues années.Le long épisode des exceptions de nullités avaient fini d'ennuyer le beau monde des premiers jours du procès du maire du fil e Dakar et de ses co-inculpés. Au fil des 16 jours d'audience, certains des partisans de Khalifa Sall se sont lassés. Ces derniers jours, la salle 4 du Palais de justice était à moitié remplie et le temple de Thémis n'était plus le théâtre des longues files d'attente du matin.Le maire de Dakar a bien senti ce relâchement de ses soutiens, même si certains d'entre eux ne l'ont jamais abandonné durant tout le procès. Sur Twitter, Khalifa Sall a appelé tous ses partisans à venir ce lundi au tribunal pour le soutenir.Car après les plaidoiries de ses avocats, la parole reviendra au juge Malick Lamotte, qui scellera son sort et celui de ses co-accusés. Une citation de Mandela, qui parle de liberté, vient légender la photo du tweet de Khalifa Sall : "Que règne la liberté. Car jamais le soleil ne s'est couché sur réalisation humaine plus glorieuse".