Khalifa Sall pas membre du FITE: Taxawou Sénégal crache ses vérités "quand il s'agit de clan ou de petites querelles on est pas preneur"

Le leader du mouvement Taxawou Sénégal Khalifa Sall n'est pas membre de la plateforme Front pour l’inclusivité et la transparence des élections (Fite), constituée de 35 membres qui prône l’organisation d’une élection transparente, libre, et dénonce un recul démocratique sous la présidence de Macky Sall. Parmi eux, des figures de l’ancien Pastef d’Ousmane Sonko, et des personnalités politiques de premier plan comme Aminata Touré, l’ancienne Première ministre.



Selon Bassirou Samb, adjoint au maire de la ville de Dakar et coordonnateur national des jeunes Taxawou Sénégal leur leader « Khalifa Sall a été saisi au moment où il était en tourné à l'intérieur du pays plus précisément à Kounghel. Après échange on a demandé à les rencontrer pour plus d'informations. Jusque-là, Khalifa n'est pas de retour pour parler avec Cheikh Tidiane Diéye », se justifie t-il.



Pour preuve, M. Samb explique que « depuis le mois d'août Taxawou Sénégal avait demandé la tenue d'une mise en place d'un large front de l'opposition mais pas par une personne. Parce que nous partageons tous ce pays. il faut qu'on le fasse de manière sincère dès l'instant que les candidatures se sont dégagées ».



Il en rajoute par contre sur « le processus électoral le travail qui va être fait au sein de Taxawou Sénégal est qu’ils sont ouverts à toute plateforme inclusive de l'opposition pour la transparence des élections ».



A la question à savoir, même si les membres de Yewwi Askan Wi, votre ancien allié est initiateur de celle-ci comme FITE. Le coordonnateur national des jeunes Taxawou Sénégal crache ses vérités : « je dis toute plateforme inclusive de l'opposition mais quand il s'agit de clan ou de petites querelles nous ne sommes pas preneurs ».