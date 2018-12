Klopp fait le point sur la blessure de Mané : " Il ne peut pas jouer en tong..."

Jurgen Klopp, l’entraîneur de Liverpool a fait le point sur la blessure au pied de Sadio Mané, qui devrait manquer le déplacement à Burnley mercredi soir, lors de la 15e journée de championnat.



Incertain pour le match des Reds, ce mercredi soir (20h45), sur le terrain de Burnley. Le technicien allemand déclare dans le journal l'Equipe qu' « Il a une horrible coupure sur le pied, il a eu des points de suture, a confié le manager de Liverpool. En ce moment, il marche en tong, mais malheureusement on ne peut pas jouer en tong. »



Il ajoute : « Il a dû être recousu, il va bien, mais marche avec des tongs et on ne joue pas en tongs ! Cela signifie qu’actuellement, il n’est pas disponible, mais nous verrons plus tard.»