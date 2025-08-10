Kolda : 150 agents de sécurité de proximité formés sur la protection de l’enfance

Selon la Commissaire de police principale Khadiatou Sall, qui intervenait lors de la session de formation de la cohorte du département de Médina Yoro Foula, le programme couvre plusieurs volets : l’identification des signes de maltraitance, la compréhension des besoins fondamentaux et des droits de l’enfant, ainsi que les procédures de signalement auprès des autorités compétentes — notamment le service de l’Action sociale, l’AEMO, la police et le Comité départemental de protection de l’enfant (CDPE).

« Ce compagnonnage avec l’UNICEF, amorcé depuis 2023, a déjà permis de former des cadres de l’ASP et des agents dans les régions de Ziguinchor et Sédhiou. Notre ambition est de bâtir un réseau solide de veille et d’action pour que chaque enfant, où qu’il vive, puisse grandir dans un environnement sûr », a-t-elle déclaré.

En dotant les ASP de ces compétences, les organisateurs espèrent renforcer la chaîne de protection de l’enfance et améliorer la réactivité des interventions face aux situations à risque. Cette formation s’inscrit dans une stratégie nationale de prévention et de lutte contre toutes les formes de violence faites aux enfants.

Pour renforcer durablement la protection des enfants dans la région de Kolda, 150 agents de sécurité de proximité (ASP) bénéficient actuellement d’une formation spécialisée. L’initiative, menée conjointement par l’Agence d’assistance à la sécurité de proximité et l’UNICEF, vise à doter ces agents d’outils concrets pour détecter et signaler efficacement les cas de maltraitance.