Rencontre politique: la Nouvelle Responsabilité – Jamm décide “de ne pas participer à la rencontre” avec Me Bamba Cissé

Le mouvement politique «la Nouvelle Responsabilité / Jamm Ji » (NR/J), fondé et dirigé par Amadou Ba, ancien Premier ministre et candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2024, annonce qu’il “ne participera pas” à la rencontre de consultation politique prévue le 30 avril avec Me Bamba Cissé, ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique.



Dans son communiqué, le parti estime que les “modalités de convocation de la rencontre prévue le jeudi 30 avril 2026 entre le Ministre de l’Intérieur, les partis politiques et la société civile ne sont pas conformes, et les points inscrits à l’ordre du jour sont imprécis”.



La Nouvelle Responsabilité – Jamm Ji précise aussi que ce refus est consécutif à “une rupture unilatérale du consensus qui, depuis 1992, prévaut à l’occasion de toutes les réformes du Code électoral”, allusion faite à la modification récente des articles de L29 et L30 Code électoral par la majorité présidentielle (Pastef).